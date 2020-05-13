Депутати повернулися до роботи після перерви

Народні депутати продовжують роботу на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня після перерви.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати розглядають законопроєкт №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі".

Раніше Голова Верховної Ради оголосив перерву в позачерговому засіданні Ради.

Перед цим народним депутатам не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України".

Крім того, Раді забракло голосів для ухвалення в цілому закону №2398-д "Про оборонні закупівлі". Депутати відправили документ на повторне друге читання.

Як повідомлялося, о 15:40 депутати повернулися до роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради після перерви, яка тривала півтори години.