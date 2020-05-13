Депутати повернулися до роботи після перерви

Депутати повернулися до роботи після перерви

Укрінформ
Народні депутати продовжують роботу на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня після перерви.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати розглядають законопроєкт №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі".

Раніше Голова Верховної Ради оголосив перерву в позачерговому засіданні Ради.

Перед цим народним депутатам не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України".

Читайте також: Разумков сумнівається, що 13 травня буде ще одна позачергова Рада

Крім того, Раді забракло голосів для ухвалення в цілому закону №2398-д "Про оборонні закупівлі". Депутати відправили документ на повторне друге читання.

Як повідомлялося, о 15:40 депутати повернулися до роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради після перерви, яка тривала півтори години.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-