Разумков оголосив іще одну перерву в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На правах головуючого оголошую перерву до 16:15", - сказав Разумков.

Причину перерви спікер не озвучив.

Перед цим народним депутатам не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України".

Крім того, Раді забракло голосів для ухвалення в цілому закону №2398-д "Про оборонні закупівлі". Депутати відправили документ на повторне друге читання.

Як повідомлялося, о 15:40 депутати повернулися до роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради після перерви, яка тривала 1,5 години.