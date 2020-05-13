Разумков оголосив іще одну перерву в Раді
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На правах головуючого оголошую перерву до 16:15", - сказав Разумков.
Причину перерви спікер не озвучив.
Перед цим народним депутатам не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України".
Крім того, Раді забракло голосів для ухвалення в цілому закону №2398-д "Про оборонні закупівлі". Депутати відправили документ на повторне друге читання.
Як повідомлялося, о 15:40 депутати повернулися до роботи на позачерговому засіданні Верховної Ради після перерви, яка тривала 1,5 години.