Уряд схвалив додаткову угоду щодо реалізації "Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні"

Уряд схвалив проєкт додаткової угоди щодо продовження терміну практичної реалізації Угоди про фінансування "Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні".

Відповідну постанову ухвалено на засіданні у середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кабінет міністрів уповноважив підписати додаткову угоду (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між урядом України та Європейським Союзом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, додатковою угодою передбачається продовження терміну дії практичної реалізації зазначеної угоди на 7 місяців – до 23 грудня 2020 року в рамках загального бюджету 16,340 млн євро для успішного завершення Міністерством закордонних справ Данії п’яти складних IT-проєктів для НАБУ, АРМА та Держфінмоніторингу загальною вартістю 2,3 млн євро.

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Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Україна та ЄС підписали Угоду про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні". Загальний бюджет впровадження ініціативи складає 16,34 млн євро, з яких внесок з боку ЄС становить 15 млн євро, співфінансування МЗС Данії – 1,34 млн євро. Передбачено спрямування коштів ЄС на посилення спроможностей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з корупцією.