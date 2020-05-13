Рада взялася за законопроєкт про оборонні закупівлі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Народні депутати повернулися до роботи після півторагодинної перерви, під час якої була проведена дезінфекція сесійної зали.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 травня, о 10:00 у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання. До розгляду заплановано 26 питань.
До перерви на позачерговому засіданні Ради пройшла Година запитань до уряду, а також доповідь голови Національного банку Якова Смолія.
Крім того, було ухвалено закони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д) і "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166).
Було також прийнято постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повернеться до звичайного режиму роботи 18 травня.
Верховній Раді не вдалося схвалити звернення до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років.