Рада взялася за законопроєкт про оборонні закупівлі

Народні депутати продовжили роботу на позачерговому засіданні Верховної Ради після перерви – розглядають законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Народні депутати повернулися до роботи після півторагодинної перерви, під час якої була проведена дезінфекція сесійної зали.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 травня, о 10:00 у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання. До розгляду заплановано 26 питань.

До перерви на позачерговому засіданні Ради пройшла Година запитань до уряду, а також доповідь голови Національного банку Якова Смолія.

Крім того, було ухвалено закони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д) і "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166).

Було також прийнято постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повернеться до звичайного режиму роботи 18 травня.

Верховній Раді не вдалося схвалити звернення до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років.