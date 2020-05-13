У Раді оголосили перерву на 1,5 години для дезінфекції зали

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 1,5 години в позачерговому засіданні парламенту в середу для дезінфекції сесійної зали.

Раніше народні депутати підтримали таке рішення 236 голосами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми голосували за те, що була перерва з 14 до 15:30 з технічних причин. Повертаємося до зали о 15:30 і продовжуємо роботу", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, до перерви на позачерговому засіданні Ради були година запитань до уряду, а також доповідь голови Національного банку Якова Смолія.

Крім того, було ухвалено закони "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д) і "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166).

Було також ухвалено постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повернеться до звичайного режиму роботи 18 травня.

Верховній Раді на засіданні не вдалося схвалити звернення до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років.