Зеленський закликав депутатів від усіх партій підтримати "банківський" законопроєкт

Про це глава держави заявив у виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні є питання захисту нашої економіки. І я скажу вам дуже просто: я думаю, що впродовж моєї каденції і найважливіше, впродовж вашої каденції буде декілька важливих історичних законопроєктів, які повинні об’єднувати всю країну, об’єднувати всі партії. Я хотів би, щоб саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку, як мінімум, принаймні повинен захистити і допомогти Україні саме зараз», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не буде дуже довго говорити, бо, на його думку, питання банківського закону і «так дуже затягнулося».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні в середу, 13 травня, розгляне в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д)", а також заслухає уряд і голову Національного банку.