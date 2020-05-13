Зеленський закликав депутатів від усіх партій підтримати

Зеленський закликав депутатів від усіх партій підтримати "банківський" законопроєкт

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів від усіх партій підтримати «банківський» законопроєкт, щоб захистити українську економіку.

Про це глава держави заявив у виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні є питання захисту нашої економіки. І я скажу вам дуже просто: я думаю, що впродовж моєї каденції і найважливіше, впродовж вашої каденції буде декілька важливих історичних законопроєктів, які повинні об’єднувати всю країну, об’єднувати всі партії. Я хотів би, щоб саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку, як мінімум, принаймні повинен захистити і допомогти Україні саме зараз», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не буде дуже довго говорити, бо, на його думку, питання банківського закону і «так дуже затягнулося».

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні в середу, 13 травня, розгляне в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д)", а також заслухає уряд і голову Національного банку.

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