Зеленський прийшов у Раду
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради.
Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шановні колеги, на засіданні Верховної Ради України присутній Президент України Володимир Олександрович Зеленський", - сказав Разумков.
Свій виступ Президент розпочав з прохання поаплодувати медикам.
Як повідомлялося, на засіданні у середу Рада планує розглянути законопроєкт про гарантії неповернення неплатоспроможних банків ексвласникам (№2571-д).