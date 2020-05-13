"Банківський закон": у "Голосі" припускають появу постанови про скасування голосування

Члени фракції партії «Голос» не виключають, що в Раді зареєструють проєкт постанови про скасування голосування за ухвалення законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це журналістам сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») перед початком позачергового засідання Верховної Ради 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я впевнений, що нас чекає ще додатковий етап, обов'язково знайдуться "гарячі голови", які, напевно, зареєструють постанову про скасування цього голосування, і тим самим будуть затягувати знову ж таки можливість України отримати фінансову допомогу. Але у цьому випадку, запевняю вас, фракція "Голосу" не дозволить це прийняти, і якомога швидше така постанова буде скасована», – зазначив Железняк.

Водночас він запевнив, що фракція «Голосу» у повному складі підтримуватиме законопроєкт про банки, «відстоюватиме його до кінця, захищатиме поправки, які врахував комітет для того, щоб цей документ був прийнятний».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.

Ухвалення «банківського» законопроєкту є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги (друга умова - ухвалення закону про ринок землі - вже виконана).