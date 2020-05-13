Депутати зібралися на позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 травня відкрив позачергове засідання парламенту.

У залі зареєстровано 317 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на порядку денному засідання – година запитань до уряду та доповідь голови Національного банку України Якова Смолія Верховній Раді про діяльність НБУ.

Крім того, депутати розглянуть 24 законопроєкти та проєкти постанов, серед яких – проєкт закону №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".