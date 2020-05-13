“Банківський” та ще два десятки законопроєктів: що планує розглянути позачергова Рада

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня розгляне в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 2571-д)", а також заслухає уряд і голову Нацбанку.

Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Так, на порядку денному – Година запитань до уряду та доповідь голови Національного банку України Верховній Раді про діяльність НБУ.

Крім того, на засіданні, яке розпочнеться о 10:00, заплановано розгляд 24 законопроєктів та проєктів постанов:

1) законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д);

2) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д);

3) законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166);

4) законопроєкт "Про оборонні закупівлі" (№ 2398-д);

5) законопроєкт "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3415);

6) законопроєкт "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3313, 3313-1);

7) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України" (№ 3195);

8) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" (№ 2679);

9) законопроєкт "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3383);

10) законопроєкт "Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду" (№ 2823);

11) законопроєкт "Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати" (№ 3354);

12) законопроєкт "Про управління побутовими та іншими відходами" (№ 2207, 2207-1, 2207-2);

13) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" (№ 2654);

14) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (№ 3314);

15) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України" (№ 3105);

16) законопроєкт "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)" (№ 3297);

17) законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС)" (№ 2030);

18) законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3322);

19) законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування" (№ 3355, 3355-1);

20) законопроєкт "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№ 3205, 3205-1);

21) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3377);

22) законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2494);

23) проєкт постанови "Про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років" (№ 3431);

24) проєкт постанови "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434).

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 10:00 13 травня.