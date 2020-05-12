Єрмак обговорив із "нормадськими" радниками майбутню відеоконференцію ТКГ
Про це йшлося під час телефонної розмови радників "Нормандського формату", повідомляє пресслужба ОП.
"Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу", - ідеться в повідомленні.
Також радники обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де, як зауважили в ОП, Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.
«Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони», – підкреслив Єрмак.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про затвердження складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.