Єрмак обговорив із "нормадськими" радниками майбутню відеоконференцію ТКГ

Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату питання безпеки, режиму припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні райони Донецької та Луганської областей.

Про це йшлося під час телефонної розмови радників "Нормандського формату", повідомляє пресслужба ОП.

"Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу", - ідеться в повідомленні.

Також радники обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де, як зауважили в ОП, Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

«Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони», – підкреслив Єрмак.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про затвердження складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.