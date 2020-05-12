Шмигаль каже, що €150 мільйонів із допомоги від Німеччини підуть на лікарні й бізнес

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель економічну ситуацію, зокрема, питання подолання наслідків коронавірусу, та направлення 150 млн євро із невикористаного резерву наданої німецької фінансової допомоги лікарням і бізнесу.

Про це йшлося під час відеоконференції глав урядів, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Прем’єр-міністр подякував Німеччині за стабільну фінансову підтримку, наголосивши, що з 2014 року ця країна надала Україні 1,4 млрд євро, 150 млн євро з яких (не використаний резерв) планується спрямувати на допомогу українським лікарням із закупівлі медичного обладнання та підтримку малого та середнього бізнесу в умовах коронакризи", - ідеться в повідомленні.

За його словами, ці кошти, наприклад, можуть піти на відшкодування відсотків по кредиту малого бізнесу.

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"Підтримка малого бізнесу – це може бути. Наприклад, на відшкодування банківських відсотків по кредитах, взятих малим бізнесом, або на розвиток певних галузей, які постраждали в результаті коронавірусу", - наголосив Прем’єр-міністр.

Під час віртуальної зустрічі сторони також порушили питання трансформації вугільних регіонів, зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проєкту на одній з українських шахт. Як зазначили в Кабміні, канцлер ФРН запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проєкті.