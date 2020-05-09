Чотири дзвони: Зеленський анонсував проєкт меморіальних символів

Президент Володимир Зеленський анонсував впровадження проєкту меморіальних символів та встановлення на Луганщині, Закарпатті, Донецьку та Сімферополі чотирьох дзвонив - пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проєкт меморіальних символів. У рамках нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін пам’яті", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів, що сьогодні перебуває на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників і де, за його словами, буде встановлено Дзвін перемоги.

Президент підкреслив, що ще два інші дзвони будуть встановлені у Донецьку - Дзвін миру та Сімферополі - Дзвін єдності.

"І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: «Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги», - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що 75 років тому було здобуто перемогу над нацизмом, потім знадобилося ще 46 років для здобуття незалежної Української держави, а сьогодні вже шостий рік поспіль українці її захищають.

За його словами, це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення, 8 травня, відвідав Луганську область та записав відеозверненні до українців неподалік села Півнівка на Луганщині. Село було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі.

9 травня в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.