У Міноборони створять департамент міжнародного співробітництва

Міністр оборони Андрій Таран під час відеоконференції зі стратегічними радниками поінформував їх про створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони.

Про це інформує пресслужба МОУ.

«8 травня Таран провів відеоконференцію з групою іноземних стратегічних радників Міноборони та Збройних Сил України високого рівня (DRAB — Defence Reform Advisory Board)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ході дискусії було уточнено основні напрями зосередження зусиль іноземної консультативно-дорадчої допомоги.

Таран запропонував удосконалити систему діяльності групи шляхом введення в практику нових форм і способів взаємодії на вищому рівні та втілення в життя дієвого механізму вимірювання прогресу у досягненні цілей трансформації.

«У цьому контексті глава вітчизняного оборонного відомства повідомив про створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони, в якому функціонуватиме спеціальний підрозділ, що відповідатиме за виведення міжнародної діяльності Міністерства на якісно новий рівень та створення належних умов для взаємодії із DRAB", - уточнюється у повідомленні.

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Міністр підкреслив, що комплектування Департаменту відбуватиметься на конкурсній основі та найкращими фахівцями в галузі міжнародної співпраці.

Також міністр оборони України ознайомив стратегічних радників із результатами нещодавно завершеного аналізу стану втілення оборонної реформи і подальшими кроками її реалізації на середньострокову перспективу.

Під час розмови очільник Міноборони ознайомив стратегічних радників з інформацію стосовно заходів, що вживаються з метою забезпечення обороноздатності держави та спрямовані на розвиток оперативних спроможностей ЗСУ за стандартами НАТО в умовах російської агресії на Сході України та боротьби з пандемією Covid-19.

Таран також закцентував увагу на системних заходах, що вживаються в Міноборони для запобігання проявам корупції за принципом «нульової толерантності» до цього явища та нецільового використання коштів.

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За ініціативи міністра учасники відеоконференції також вшанували пам’ять тих, хто віддав життя у Другій світовій війні 1939-1945 років для досягнення перемоги над нацизмом.

Іноземні радники висловили сподівання щодо швидшого повернення до роботи безпосередньо у Міноборони після зняття обмежень, спричинених пандемією Covid-19.

У заході взяли участь високопоставлені представники оборонних відомств таких країн-партнерів України, як США, Велика Британія, Канада, ФРН, Республіка Польща та Литовська Республіка. Модератором від DRAB став головний стратегічний радник від Сполучених Штатів, генерал-лейтенант (у відставці) Кіт Дейтон.

Фото: mil.gov.ua