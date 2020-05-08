Арахамія пояснив, чому у парламенті досі не запустили "Раду-3"

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що впровадження системи персонального голосування "Рада-3" наразі гальмується розслідуванням ДБР та фінансуванням.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До того, як зібралося це скликання парламенту, був великий рейд, якщо я не помиляюся ДБР, коли спробували запровадити цю систему "Рада-3", яка працює в Київраді. І вони, умовно, законодавчо заблокувал процес впровадження. Далі у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення через те, що розробник один, і, по суті, безтендерна закупівля, коштує, точну суму не скажу зараз, кілька десятків мільйонів гривень", - сказав Арахамія.

За його словами, для впровадження "Ради-3" потрібно вирішити два питання - щодо закінчення розслідування ДБР та фінансування.

Парламентарій розраховує, що після виходу з карантину питання може бути "досить рішабельним".

Водночас на уточнююче запитання, чи дійсно є мета запровадити у ВР вказану систему персонального голосування, Арахамія відповів: "Така ціль є і, наскільки мені відомо, ніхто не заперечує проти неї.