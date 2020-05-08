Комітет підтримав перехід Ради у звичайний режим з 18 травня

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав проєкт постанови голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії №3434 "Про організацію роботи Верховної Ради України".

Про це інформує пресслужба партії "Слуга народу" у Facebook.

"Із 18 травня Верховна Рада повертається до звичайного режиму роботи. Але з дотриманням всіх санітарних норм і заходів безпеки. Відповідний проєкт постанови, який подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, підтримав сьогодні профільний комітет на своєму засіданні", - йдеться у повідомленні.

Так, у "Слузі народу" підкреслюють, що замінити позачергові засідання на чергові вкрай необхідно, адже окрім "коронавірусних" є ще безліч важливих для країни законопроєктів, які напрацьовані в комітетах і чекають на розгляд.

"Це буде збалансована робота Ради в нормальному стані. Проте з дотриманням усіх заходів безпеки, як ми це робимо й зараз", – сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував у парламенті проєкт постанови №3434 "Про організацію роботи Верховної Ради України", яким пропонується визначити, що з 18 травня Рада працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії.

Цей документ планується розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.