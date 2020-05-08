Кризовий кодекс: Україна у Раді Європи ініціювала “правила гри” для керівництва держав

Україна у Раді Європи внесла ініціативу опрацювання кодексу дій керівництв держав в умовах кризових ситуацій з метою гарантування і дотримання цінностей демократії і прав людини.

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі висловив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Україна у Раді Європи внесла пропозицію про вироблення кодексу стандартів і поведінки країн в умовах не лише пандемії, але й за будь-яких техногенних та природних катастроф. Метою такого кодексу є захист прав і свобод людини за кризових ситуацій. Адже нинішня пандемія засвідчила спроби порушення прав людини», - розповів посол.

Тарасюк зауважив, що уряди повинні і вживають заходів для убезпечення своїх громадян від хвороби COVID-19.

«Але це також може бути використано для порушення прав і свобод людини. Це питання у подальшому лише загострюватиметься. Тому опрацювання нових стандартів, прийняття відповідних міжнародних документів повинні унормувати дії влади у кризових ситуаціях», - сказав постійний представник України при Раді Європи.

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