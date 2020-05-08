ЄС вітає приєднання п’яти країн до рішень про санкції за дії проти України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені ЄС видав дві Декларації щодо приєднання третіх країн до обмежувальних заходів проти персон, установ та організацій у зв’язку із ситуацією в Україні, а також за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Йдеться про два рішення Ради ЄС в межах Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP).

Перше було прийнято 5 березня 2020 року, коли Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/373, на додаток до рішення 2014/119/CFSP, яким обмежувальні заходи проти осіб, установ та організацій за неналежне використання державних коштів та причетність до порушення прав людини були продовжені до 6 березня 2021 року. Одночасно з переліку осіб, на яких поширюються санкції, були видалені дві особи – колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров та ексміністр енергетики Едуард Ставицький, з рекомендацією оновити інформацію, що міститься у додатках до цього рішення Ради ЄС, стосовно права на захист та на ефективний правовий захист.

До цього рішення Ради ЄС, яке оприлюднене в Офіційному журналі ЄС, приєдналися Чорногорія, Албанія, Норвегія, Молдова і Україна.

Друге рішення (CFSP) 2020/399 Рада ЄС прийняла 13 березня 2020 року на доповнення до рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP, цей документ також оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Цим рішенням обмежувальні заходи проти 161 особи та 11 установ за дії, спрямовані на підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, були продовжені на наступні півроку. Перелік осіб, на яких поширюються такі обмеження, також був уточнений за рахунок виключення з нього віцеспікера Ради Федерації РФ Євгена Бушміна та невизнаного Києвом голови виборчкому Севастополя Валерія Медведєва, які померли 2019 р.

До цього рішення приєдналися, як ідеться у декларації високого представника ЄС, «країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі та Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна».

«Ці країни забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх», - наголосив Жозеп Боррель.