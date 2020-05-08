Кабмін зможе визначати адмінцентри тергромад - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"».

Відповідна інформація міститься у картці документа на сайті Верховної Ради.

У графі «Дати та стан проходження» зазначається, що закон підписано, і уточнюється, що 8 травня документ було повернуто з підписом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому пленарному засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» (проєкт №2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад.

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Того ж дня позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови №2653-П, яким заблокував підписання закону.

Відповідно до Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів Голова ВР не може підписати відповідні закони про ринок землі та передати їх на підпис Президентові.

Під час позачергового засідання 24 квітня Рада відхилила проєкт постанови №2653-П, після чого спікер підписав закон і направив його на підпис главі держави.