Маки пам'яті: Зеленський та ОП оновили фонові світлини у Facebook
Укрінформ
На сторінках Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента у Facebook 8 травня встановлено фонові світлини до Дня пам’яті та примирення.
Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема, на сторінці Президента у Facebook фоновою світлиною стало зображення червоних маків з написом «Майбутнє в пам’яті про минуле».
А на сторінці Офісу Президента фонова світлина також з маками та написом «1939 -1945 Пам’ятаємо Перемагаємо».
Як відомо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.