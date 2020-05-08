Маки пам'яті: Зеленський та ОП оновили фонові світлини у Facebook

На сторінках Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента у Facebook 8 травня встановлено фонові світлини до Дня пам’яті та примирення.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, на сторінці Президента у Facebook фоновою світлиною стало зображення червоних маків з написом «Майбутнє в пам’яті про минуле».

А на сторінці Офісу Президента фонова світлина також з маками та написом «1939 -1945 Пам’ятаємо Перемагаємо».

Як відомо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.