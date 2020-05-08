Помпео відзначив зусилля української дипломатії у мирному врегулюванні на Донбасі

Держсекретар США Майкл Помпео позитивно оцінив зусилля української дипломатії з урегулювання на Донбасі та пообіцяв далі тиснути на РФ, аби примусити її до виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу, оприлюдненій за результатами розмови Дмитра Кулеби та Майкла Помпео.

"Держсекретар позитивно оцінив дипломатичні зусилля України з урегулювання в умовах непоступливої й агресивної поведінки Росії. Держсекретар підтвердив рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив, що Сполучені Штати надалі притягатимуть Росію до відповідальності, в тому числі через санкції, допоки вона не виконає Мінські угоди та не припинить окупацію Криму", - наголошується в заяві.

При цьому зазначається, що Кулеба й Помпео обговорили результати віртуальної зустрічі на рівні глав МЗС у «нормандському форматі», яка відбулася 30 квітня. Голова Держдепу також засудив обмеження з боку російських окупантів пересування спостерігачів та гуманітарних організацій ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, Помпео розкритикував поширення Росією дезінформації про пандемію COVID-19.

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Держсекретар також закликав українську сторону до подальших реформ у правовій та економічній сферах.

Нагадаємо, у середу, 6 травня, МЗС України повідомило про телефонну розмову міністра закордонних справ Дмитра Кулеби й держсекретаря США Майкла Помпео.

Фото: Офіс Президента