«Слуги народу» підготували законопроєкт про відповідальність і звільнення міністрів

Представники депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» підготували та планують найближчим часом зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт «Про інтерпеляцію» щодо визначення процедури парламентського контролю за членами Кабінету міністрів України.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Ефективність роботи міністрів треба контролювати. Ми вже підготували проєкт закону «Про інтерпеляцію». Я підписала цей законопроєкт. Найближчим часом він буде зареєстрований», – поінформувала депутат.

При цьому вона пояснила, що процедура інтерпеляції, яку, відповідно до розробленого законопроєкту, зможе ініціювати певний комітет або 45 народних депутатів, означає право парламенту порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра.

«Далі питання розглядається в профільному комітеті, а коли він дає висновок – виноситься на пленарне засідання. Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, Прем'єр-міністр протягом 15 днів зобов'язаний внести подання про його звільнення», – зазначила Кравчук.

У разі ж невиконання Прем'єр-міністром цієї вимоги законопроєкт передбачає включення цього питання до порядку денного парламенту без голосування, і ВР сама ухвалює рішення про звільнення міністра.

«Щодо міністрів оборони і закордонних справ – Рада рекомендує Президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції. Чому ми не можемо звільнити міністрів одразу, за фактом визнання незадовільною їхньої роботи, без залучення в цей процес прем'єра? Тому що Україна – парламентсько-президентська республіка. Повне усунення з цього процесу прем'єра призведе до порушення балансу між Радою й урядом та буде визнано неконституційним», – уточнила Кравчук.