Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту 7 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим", – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому пленарному засіданні 7 травня депутати ухвалили закони про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.

У засіданні, згідно з реєстрацією в сесійній залі, брали участь 317 народних депутатів.