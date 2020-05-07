Парламент застосував ad hoc для виступів представників усіх фракцій і груп

Верховна Рада застосувала процедуру ad hoc, щоб усі представники депутатських фракцій і груп могли отримати по дві хвилини на виступ із трибуни парламенту на почату позачергового пленарного засідання 7 травня.

Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звернулися народні депутати від усіх фракцій і груп з наступною пропозицією: дати всім по дві хвилини на виступи. Таке не передбачено Регламентом. Тому є пропозиція: застосувати процедуру ad hoc, зараз проголосувати, прийняти таке рішення, щоб не брати перерви», – зазначив перед голосування Голова ВР Дмитро Разумков.

Водночас депутати підтримали й пропозицію спікера, що надалі, під час позачергового засідання 7 травня, парламентарії не братимуть перерви із заміною на виступ.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156 народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00.

На засіданні депутати планують розглянути два законопроєкти: про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.