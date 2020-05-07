Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у роки Другої світової війни

Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання загиблих у роки Другої світової війни.

Церемонія відбулася під час позачергового засідання парламенту 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цю суботу держава буде відзначати 75-річчя від Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Багато років тому Україна і не лише Україна зробила дуже багато, щоб у світі був мир, щоб ми могли збиратися в мирних містах нашої країни, щоб ми могли сьогодні бути українським парламентом. Зараз у нас теж дуже великі виклики, і ми повинні об’єднатися навколо ідей, принципів і розуміння, що саме від нас залежить майбутнє нашої держави. А сьогодні, я думаю, було би правильно згадати всіх тим, хто віддав життя, здоров’я, кого, на жаль, сьогодні з нами нема, і подякувати тим, хто сьогодні нагадує нам і може розповісти про ті страшні часи. Зараз – хвилина мовчання», – зазначив Разумков.

Після цього депутати піднялися зі своїх місць та вшанували хвилиною мовчання загиблих у роки Другої світової війни.