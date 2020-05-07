Раді пропонують 18 травня вийти з карантину – Арахамія зареєстрував постанову

Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у парламенті проєкт постанови №3434 «Про організацію роботи Верховної Ради України» щодо повернення парламенту до звичного режиму роботи з 18 травня.

Текст документу оприлюднено на сайті ВР.

Проєктом постанови пропонується внести зміни до постанови ВР від 17 березня 2020 року «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні», визнавши таким, що втратив чинність пункт 1 постанови, який визначає, що парламент упродовж дії карантину працює в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах, та передбачити, що з 18 травня Рада працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії, затвердженого у січні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19, зокрема за добу – 507 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло 2660 медпрацівників.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.