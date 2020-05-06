Форум безпекового співробітництва ОБСЄ розглянув вплив COVID-19 на безпеку в регіоні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
"Форум розглянув питання впливу пандемії на виконання зобов’язань у сфері заходів зміцнення довіри та безпеки на просторі ОБСЄ, у тому числі обмін військовою інформацією, а також верифікаційну та інспекційну діяльність за Віденським документом 2011 року", - йдеться у повідомленні.
За даними МЗС, особлива увага була зосереджена на впливі пандемії на діяльність СММ ОБСЄ, дотримання режиму припинення вогню у зонах конфлікту у світлі відповідного заклику Генерального секретаря ООН.
У своєму виступі Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер поінформував про вплив пандемії на роботу інституцій, польових місій та виконання проєктів ОБСЄ.
Учасники наголосили на неприпустимості використання пандемії у дезінформаційних та пропагандистських кампаніях задля досягнення політичних цілей.
Делегація України засудила порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії на Донбасі, продовження блокування роботи міжнародних гуманітарних організацій, активну мілітаризацію Росією окупованого Кримського півострова, проведення нею незаконних військових навчань, призов українських громадян до лав збройних сил РФ.
Українська сторона також заявила, що перешкоджання роботі СММ ОБСЄ на Донбасі під приводом боротьби з пандемією є неприпустимим.