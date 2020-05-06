Комітет рекомендує Раді відправити програму діяльності уряду на доопрацювання

Члени парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів на засіданні у режимі відеоконференції розглянули проєкт постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України №3330 та одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді відправити його на доопрацювання.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

«Та програма, яка подана, вона не відповідає навіть регламенту самого Кабінету міністрів про складання програми діяльності Кабінету міністрів. І це стосується не тільки форми», - сказала голова комітету Галина Третьякова.

Вона відзначила, що більшість положень програми щодо соціальних питань характеризується загальнодекларативним підходом. Зокрема, цей документ має містити пропозиції, в яких зазначаються стратегічні цілі і також наводяться орієнтовні фінансово-економічні розрахунки матеріальних і фінансових витрат, необхідних для виконання програми, а також визначаються очікувані результати та строки виконання відповідних завдань.

Голова комітету зауважила, що ця програма дій уряду не містить жодного із основних державних соціальних стандартів.

«У програмі немає мінімальних розмірів заробітної плати, пенсії, прожиткового мінімуму, будь-яких орієнтовних показників, відповідно до яких можна було б зорієнтуватися щодо рівня доходу населення, який є одним із компонентів індексу людського розвитку країни. Цей рівень доходів констатує те, що Україна бореться з бідністю. Програма дій уряду повністю ігнорує указ Президента №722 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 р.». Цим указом Президента основною визначною ціллю визначено подолання бідності. Водночас програма дій уряду не містить жодної компоненти, яким чином Кабінет міністрів пропонує це зробити», - додала Третьякова.

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Голова комітету також звернула увагу на те, що у програмі серед середньострокових пріоритетів визначено регулярну індексацію пенсій, що є давно визначеним обов’язком уряду в межах виконання норм чинного пенсійного законодавства. У програмі також відсутні прогнозні показники щодо того, яким чином будуть розвиватися показники пенсійного забезпечення надалі. Крім того, у проєкті програми йдеться про створення передумов ефективного функціонування накопичувальної пенсії.

Ще одна норма, яка декларується усіма урядами, стосується адресності надання соціальної допомоги.

«Ми намагаємося цю адресність монетизувати майже повністю. Це начебто позитивний крок. Водночас у програмі дій уряду не визначено жодної деталі, яким чином, наприклад, буде здійснюватися адресність надання транспортних послуг для тих категорій населення, які сьогодні мають таку пільгу чи таку соціальну допомогу» - додала вона.

Програма також не містить такого напрямку, як бідність людей з інвалідністю, яку можна подолати шляхом підвищення рівня зайнятості, модернізації чотирьохвідсоткового працевлаштування, шляхом стимуляції роботодавців до працевлаштування, відзначила голова комітету.

Програма не містить впорядкування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Голова Комітету також звернула увагу на ще один напрямок, у якому йдеться про необхідність нового трудового законодавства.

«Водночас не розкриваються аспекти стосовно створення нового Трудового кодексу. У програмі відсутнє бачення принципів, на яких розроблятиметься нове трудове законодавство», - відзначила вона.

Також програма дій уряду практично не містить норми щодо соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій.

Третьякова повідомила, що Комітет надав свої пропозиції до кожного блоку проєкту програм дій уряду.