Президент радить політикам змінювати свої вчинки, а не виборче законодавство

Президент України Володимир Зеленський виступає проти змін виборчого законодавства, метою яких є встановлення надуманих бар’єрів для регіональних партій.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до співвітчизників, оприлюдненому на сайті Глави держави.

«Ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». А старим політикам можу сказати тільки одне: якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство», - зазначив Зеленський.

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Справа в тому, пояснив він, що, розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином, вважає Президент, старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області «пролізти» в місцеві органи влади, а фактично – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще.

«Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України, і Президент є гарантом додержання цього права», - підкреслив Глава держави.