У Кабміні повідомили, про що Шмигаль і Меркель говоритимуть онлайн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 12 травня обговорить питання, пов'язані з коронавірусом, санкціями проти Росії, європейською інтеграцією України та енергетичним сектором.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Серед питань, які будуть обговорюватися під час віртуальної зустрічі, подолання епідемії коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектору", - ідеться в повідомленні.

Крім того, глави урядів говоритимуть про ситуацію на Донбасі у контексті збереження санкцій проти РФ.

У Кабміні нагадали, що відеоперемовини Шмигаля і Меркель відбудуться 12 травня о 12:00.

Як повідомлялося, перший "віртуальний візит" у Берлін Шмигаля мав відбутися 20 квітня, але був перенесений через графік Меркель.

Фото: КМУ