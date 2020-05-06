Саакашвілі каже, що його призначать у Нацраду реформ

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.

Про це сам Саакашвілі повідомив у коментарі DW.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив у середу, 6 травня, у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Національної ради реформ. При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду - згідно з повідомленнями ЗМІ, це може статися вже у середу.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, що інформація щодо посади для експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі має з'явитися вже сьогодні, 6 травня, від Офісу Президента, але він напевне не буде секретарем Національної ради реформ.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") повідомив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

30 квітня заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, ВР під час позачергового засідання 30 квітня не розглядатиме питання про ймовірне призначення Саакашвілі через брак голосів на його підтримку.

Водночас, Давид Арахамія повідомив, що у фракції є необхідна кількість голосів на підтримку призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ, проте Президент Володимир Зеленський розглядає інший формат співпраці з ним.