Арахамія обіцяє новини про посаду Саакашвілі вже сьогодні

Інформація щодо посади для експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі має з'явитися вже сьогодні, 6 травня, від Офісу Президента, але він напевне не буде секретарем Національної ради реформ.

Про це у коментарі журналістам сказав голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що по пану Саакашвілі сьогодні будуть новини, але вони будуть з іншої будівлі озвучені, тому ми не будемо забирати їх від ньюзмейкера", - сказав Арахамія.

На уточнювальне запитання, чи буде Саакашвілі призначений на посаду секретаря Національної ради реформ, політик відповів: "Ні, він точно не буде секретарем... Все інше - за паном Саакашвілі і за Офісом Президента".

Стосовно того, чи може Саакашвілі бути головою Нацради реформ, голова фракції "Слуги народу" прокоментував: "Він може бути всім. Ви знаєте, що пан Саакашвілі дуже енергійна й амбітна людина".

Водночас у коментарі DW сам Саакашвілі підтвердив, що буде призначено у Національну раду реформ, проте уточнив: "Головою виконавчого комітету, а не секретарем".

Національна рада реформ створена у серпні 2014 року як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Персональний склад Нацради затверджує Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") повідомив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

30 квітня заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, ВР під час позачергового засідання 30 квітня не розглядатиме питання про ймовірне призначення Саакашвілі через брак голосів на його підтримку.

Водночас, Давид Арахамія повідомив, що у фракції є необхідна кількість голосів на підтримку призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ, проте Президент Володимир Зеленський розглядає інший формат співпраці з ним.