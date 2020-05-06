Голову Нацбанку чекають зі звітом на комітеті Ради 8 травня

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики заслухає звіт голови Національного банку Якова Смолія на засіданні 8 травня.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") в Facebook.

"8 травня 2020 р. Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики заслухає звіт Голови Національного банку України Якова Смолія про діяльність НБУ", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, комітет також цього дня планує розглянути уточнену порівняльну таблицю до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

фото: НБУ