Голову Нацбанку чекають зі звітом на комітеті Ради 8 травня

Голову Нацбанку чекають зі звітом на комітеті Ради 8 травня

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики заслухає звіт голови Національного банку Якова Смолія на засіданні 8 травня.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") в Facebook.

"8 травня 2020 р. Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики заслухає звіт Голови Національного банку України Якова Смолія про діяльність НБУ", - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, комітет також цього дня планує розглянути уточнену порівняльну таблицю до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

фото: НБУ

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