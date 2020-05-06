Україна і Бразилія зацікавлені в активізації двостороннього діалогу попри нинішні обмеження для протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами відеоконференції заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна із заступником міністра закордонних справ Федеративної Республіки Бразилія, послом Кеннетом да Нобрегою.

«Співрозмовники підтвердили взаємний інтерес щодо активізації двостороннього діалогу, а також можливий формат подальших контактів з урахуванням існуючих обмежень для протидії поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Український дипломат подякував бразильському колезі за сприяння під час репатріації і транзиту громадян України територією Бразилії.

Сторони домовились сприяти обміну інформацією щодо діагностики та лікування COVID-19.

Єнін підкреслив, що боротьба з пандемією не може слугувати причиною для скасування санкцій проти країн-порушників міжнародного права.

Співрозмовники приділили окрему увагу можливостям активізації торгівлі та опрацюванню проєктів двосторонніх угод.