Офіс Президента анонсував азіатське турне Зеленського після зняття карантину

Україна розглядає азійський напрямок як один з пріоритетних у розвитку міжнародних відносин після зняття обмежень через коронавірус.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє пресслужба ОП.

"Азійський напрямок – важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності Президента, то коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне Президента. Щоб він відвідав декілька країн, з якими нам потрібно посилити відносини", – розповів Жовква.

Він підкреслив, що Україна розглядає азійський напрямок як один з пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. За його словами, йдеться, зокрема, про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм та Індією.

Водночас заступник керівника ОП наголосив, що наразі серед стратегічних партнерів України – Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Польща й Туреччина.

Також Жовква згадав "теплі відносини" з Великою Британією та Канадою.

Він запевнив, що пріоритетом у налагодженні відносин з іншими державами є захист національних інтересів України.