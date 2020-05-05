Кулеба розповів главі МЗС Ліхтенштейну про проєкти Мінцифри в Україні

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба й Князівства Ліхтенштейн Кетрін Еггенбергер висловилися за поглиблення двостороннього співробітництва в економічній та банківській сферах та обговорили обмін досвідом у сфері діджиталізації.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники висловилися за поглиблення двостороннього співробітництва в економічній та банківській сферах. Дмитро Кулеба звернув увагу колеги на проєкти Міністерства цифрової трансформації України, зазначивши, що обмін досвідом наших держав в сфері діджиталізації міг би бути взаємовигідним, враховуючи прагнення Князівства стати Кремнієвою долиною Альп", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Кулеба високо оцінив допомогу, яку надає Ліхтенштейн в рамках гуманітарних програм і проєктів розвитку Червоного Хреста в Україні. Зазначається, що ці проєкти координуються принцесою Софією Ліхтенштейнською, яка також є президентом Ліхтенштейнського Червоного Хреста.

У свою чергу очільниця зовнішньополітичного відомства Ліхтенштейну запевнила в незмінності підтримки Князівством територіальної цілісності та суверенітету України та підкреслила тверду позицію своєї держави щодо збереження міжнародних санкцій проти РФ.

Міністри також обговорили ініціативу випуску спільної поштової марки, присвяченої 140-річчю від дня народження Івана М’ясоєдова, відомого українського художника, під чиїм авторством були створені перші поштові марки Князівства Ліхтенштейн.

Як повідомлялося, у 2019 році зовнішньоторговельний оборот з Князівством Ліхтенштейн склав 1,433 млн. дол. США та збільшився у порівнянні з 2018 р. на 8,2 % або 0,11 млн. дол. США. При цьому експорт з України становив – 0.792 млн. дол. США, а імпорт – 0,651 млн. дол. США. Зафіксовано незначне позитивне сальдо + 0,141 млн. дол.

Обсяг інвестицій Ліхтенштейна в економіку України станом на 31.12.2019р. склав 51,08 млн. дол. США, збільшившись протягом року на 2,9 млн. дол. США.