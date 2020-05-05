Депутати просять КСУ роз’яснити, що означають "гідні умови життя"

До Конституційного Суду надійшло подання 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України.

Про це інформує пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 5 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у тексті подання, оприлюдненому на сайті КСУ, зазначається, що підставою для цього конституційного подання є "практична необхідність у роз’ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу 4 преамбули Конституції України в її зв’язку з іншими положеннями Основного Закону з метою з’ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також, що є показником гідних умов життя в аспекті головного обов’язку держави утверджувати і забезпечувати права та свободи людини і громадянина".