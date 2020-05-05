Депутати просять КСУ роз’яснити, що означають

Депутати просять КСУ роз’яснити, що означають "гідні умови життя"

Укрінформ
До Конституційного Суду надійшло подання 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України.

Про це інформує пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 5 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у тексті подання, оприлюдненому на сайті КСУ, зазначається, що підставою для цього конституційного подання є "практична необхідність у роз’ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу 4 преамбули Конституції України в її зв’язку з іншими положеннями Основного Закону з метою з’ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також, що є показником гідних умов життя в аспекті головного обов’язку держави утверджувати і забезпечувати права та свободи людини і громадянина".

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