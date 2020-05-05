Кулеба сподівається, що €1,2 мільярда допомоги підтримають Європарламент і Рада ЄС

Надання Європейським Союзом 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги забезпечить економічну стабільність України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Посли держав-членів ЄС схвалили надання Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, запропонованих Єврокомісією. Цей ресурс забезпечить економічну стабільність нашої держави. ЄС вкотре довів: він наш надійний друг і партнер. Сподіваємося на схвалення Європарламентом і Радою ЄС", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Рада ЄС на рівні послів у вівторок ухвалила пропозиції Єврокомісії про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членства в ЄС пакету допомоги у 3 мільярди євро для вжиття заходів з подолання кризи, що спричинена глобальною пандемією COVID-19. 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.