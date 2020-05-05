Рахманін вважає, що зміна складу делегації в ТКГ фактично легалізує переговори з «Л/ДНР»

Голова фракції "Голос"Сергій Рахманін вважає, що зміни у складі делегації України для участі в Тристоронній контактній групі - поганий варіант для пришвидшення процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Логіка президентського указу є незрозумілою. Якщо Президент хоче прискорити процес, то це поганий варіант пришвидшення. Навіть якщо зібрати в одному місці одночасно дев’ять вагітних жінок, то дитина не народиться за місяць. Від того, що до Мінської групи увійде велика кількість посадовців, а зустрічі будуть відбуватися ледь не щоденно, навряд чи буде досягнуто якихось суттєвих змін. Ці кількісні зміни аж ніяк не вплинуть на якість процесу", - сказав Рахманін.

На його думку, проблема Мінського процесу не в тому, що українській делегації бракує людей, і не в тому, що ТКГ збиралася рідше, ніж хотілося, а у відсутності компромісів.

"Через очевидну негнучкість Москви й надмірну (часом) гнучкість української сторони. Котра мала б наполягати на негайному припиненні вогню, – на чому неодноразово наполягала фракція "Голосу" і на чому базується наш План холодної деокупації. Це базова вимога й ключова передумова будь-яких подальших кроків", - зазначив Рахманін.

Депутат додав, що залучення до складу делегації посадових осіб робить Україну вразливішою.

"Якщо Президент хотів надати перемовинам більшої ваги - то це дивний крок. Представницький склад української делегації не зробить переговори більш представницькими, бо це робиться в односторонньому порядку. З іншого боку, залучення до складу делегації посадових осіб нашої держави робить Україну вразливішою, бо фактично легалізує процес перемовин з представниками окупаційного режиму", - сказав Рахманін.

Він додав, що "якщо Президент виходив з логіки "треба щось робити", то треба було особисто очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі".

"На жаль, цей указ вельми нагадує спробу підіграти Кремлю в його намірах відрізати тимчасово окуповані території від України. Остаточно і невідворотно", - вважає Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Фото: goloszmin.org