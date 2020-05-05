Позачергова Рада відбудеться 7 травня - депутат

Позачергове засідання Верховної Ради на вимогу 157 народних депутатів відбудеться у четвер, 7 травня.

Про це повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram.

"У четвер 7 травня відбудеться позачергове засідання Ради на вимогу 157 депутатів. Ініціатором є фракція "Європейська солідарність", - поінформував Гончаренко.

За словами депутата, на порядку денному - законопроекти №3376 і №3380 про соціальний захист медиків, в тому числі про їх обов'язкове державне страхування на випадок зараження або смерті від COVID-19.

Як повідомлялося, раніше лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прийшов до Верховної Ради для того, щоб зустрітися з керівництвом парламенту та зареєструвати листа з підписами 157 народних депутатів, які вимагають скликання позачергового засідання Верховної Ради вже цього тижня.