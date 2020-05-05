Арахамія пояснив, чому Бужанського та Дубінського не виключили з фракції

Голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що зараз від виключення когось із мажоритарників зі складу фракції постраждає сильніше політсила, ніж виключені депутати.

Таку думку він висловив в інтерв’ю журналу НВ.

«Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, чекаючи виключення. Як тільки ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10-15-20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів інакше. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушені будемо йти з кимось у коаліцію», - зазначив Арахамія, відповідаючи на запитання про те, чому зі «Слуги народу» не виключили депутатів Максима Бужанського та Олександра Дубінського, які шкодять публічному іміджу партії і фракції.

Водночас Арахамія визнав, що «фатальна помилка» полягає в тому, що Верховна Рада не прийняла імперативний мандат, який передбачає відкликання мандату депутатів.

«Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом управляти фракцією було б на порядок легше», - додав Арахамія.