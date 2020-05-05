"ЄС" хоче позачергову Раду цього тижня – вже зібрали 150 підписів депутатів

Фракція "Європейська солідарність" зібрала підписи 150 народних депутатів для скликання позачергового засідання Верховної Ради з метою ухвалення законопроєктів про страхування медиків і масове тестування на коронавірус.

Про це поінформував лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV напередодні ввечері, повідомляє пресслужба партії.

"Ми зібрали 150 підписів – в умовах, коли фракція «Слуги народу» блокувала, бо отримала команду не підписувати і не розглядати. Завтра ці підписи будуть здані у Верховну Раду. На цьому тижні ми вимагаємо негайно розглянути і проголосувати цей законопроєкт, і кожен день лікарі мають знати, що вони захищені", – сказав Порошенко.

Політик подякував представникам фракцій "Батьківщина" і "Голос", які в повному складі підписали листи про скликання позачергового засідання, а також решті фракціям.

Порошенко зауважив, що лист підписали троє представників "Слуги народу".

Порошенко нагадав, що "Європейська солідарність" запропонувала три законопроєкти для розгляду на позачерговому засіданні - про державне страхування лікарів, де на випадок хвороби вони страхуються на 200 тисяч грн, про тести і про підвищення на 300% зарплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.