"ЄС" хоче позачергову Раду цього тижня – вже зібрали 150 підписів депутатів
Про це поінформував лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV напередодні ввечері, повідомляє пресслужба партії.
"Ми зібрали 150 підписів – в умовах, коли фракція «Слуги народу» блокувала, бо отримала команду не підписувати і не розглядати. Завтра ці підписи будуть здані у Верховну Раду. На цьому тижні ми вимагаємо негайно розглянути і проголосувати цей законопроєкт, і кожен день лікарі мають знати, що вони захищені", – сказав Порошенко.
Політик подякував представникам фракцій "Батьківщина" і "Голос", які в повному складі підписали листи про скликання позачергового засідання, а також решті фракціям.
Порошенко зауважив, що лист підписали троє представників "Слуги народу".
Порошенко нагадав, що "Європейська солідарність" запропонувала три законопроєкти для розгляду на позачерговому засіданні - про державне страхування лікарів, де на випадок хвороби вони страхуються на 200 тисяч грн, про тести і про підвищення на 300% зарплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.