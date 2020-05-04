Секретаріат Кабміну та ОП погодили 25 показників ефективності голів ОДА

Секретаріат Кабінету міністрів та Офіс Президента погодили 25 показників для оцінювання ефективності роботи голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у тижневому огляді новин у сфері реформи держслужби, який опублікував у Facebook.

"Хочу розповісти вам про минулий тиждень і про роботу в галузі реформування державного управління. Отже, одним з моментів було затвердження КРІ (ключових показників ефективності - ред.) для представників ОДА. Секретаріат Кабінету міністрів України спільно з Офісом Президента погодив основний перелік з 25 показників, за якими буде оцінюватись ефективність роботи голів місцевих державних адміністрацій", - сказав Немчінов.

Крім того, він зауважив, що триває діалог з Європейським Союзом щодо реформи державного управління в Україні.

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"Ми виконали 71% від плану реформи державного управління, нам залишилося відносно небагато, але, менше з тим, наші європейські колеги висловлюють певне занепокоєння у звязку з нашими рішеннями, ухваленими під час карантину, зокрема щодо спеціальної конкурсної процедури, про яку ми завчасно їх інформували", - сказав урядовець.

За його словами, в уряді задекларували продовження реформи державного управління, почули застереження від європейських колег і будуть рухатися в напрямку завершення реформи.

Немчінов також повідомив, що в уряді працюють над реформою оплати праці держслужбовців та пропонуватимуть Верховній Раді внести зміни до закону про державну службу.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.