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Депутат від "Голосу" нагадав про 11 днів до зняття санкцій з російських сайтів

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Укрінформ
Народний депутат Роман Лозинський (фракція партії "Голос") передав до Офісу Президента символічний календар, якій веде відлік днів до завершення терміну дії санкцій проти російських соцмереж та інтернет-сервісів.

Відповідний відеоролик Лозинський оприлюднив у Facebook.

"Чому ми тут? Тому що, як ми бачимо, вже лічені дні залишилися до відновлення російської зброї – до відновлення соцмереж, які промиватимуть мізки українцям. І ніхто інший, як сам Президент, несе відповідальність – не лише політичну, а і юридичну, тому що саме указом Президента санкції щодо російських соцмереж мають бути продовжені", - зазначив Лозинський.

Депутат хотів прикріпити принесений календар на стіну ОП, проте працівник поліції попросив його зняти.

"Крім звернення і зареєстрованої постанови, ми передаємо цей календар в Офіс Президента – 11 днів до завершення санкцій. Президент Володимир Зеленський, пам'ятайте про це – саме ця кількість днів залишилася вам для того, щоб продовжити санкції проти російських соцмереж, а також інших 1500 російських сервісів", - сказав Лозинський.

Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

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У травні 2017 року Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.

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