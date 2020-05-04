Кабмін збирається позачергово, щоб послабити карантин

Кабмін збирається позачергово, щоб послабити карантин

Укрінформ
Уряд планує понеділок провести позачергове засідання, на якому розгляне рішення щодо відкриття парків, скверів та зон відпочинку, об’єктів індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму Тelegram-каналі.

"Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях (окрім ТРЦ). Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні Уряду о 13:00», - написав Шмигаль.

За його словами, Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Тому Кабінет міністрів вирішив розглянути це питання саме у понеділок, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

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