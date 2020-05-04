Кабмін збирається позачергово, щоб послабити карантин

Уряд планує понеділок провести позачергове засідання, на якому розгляне рішення щодо відкриття парків, скверів та зон відпочинку, об’єктів індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму Тelegram-каналі.

"Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях (окрім ТРЦ). Повний список озвучимо сьогодні на відкритому позачерговому засіданні Уряду о 13:00», - написав Шмигаль.

За його словами, Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Тому Кабінет міністрів вирішив розглянути це питання саме у понеділок, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.