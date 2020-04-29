Кабмін збереться на засідання - що запланували до розгляду

Уряд на засіданні у середу має намір схвалити проєкт постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєні звання Герой України за визначний геройський вчинок..

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, ініціюватиме розгляд цього питання міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр юстиції Денис Малюська запропонує затвердити положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань. Міністр фінансів Сергій Марченко - схвалити зміни до порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва, а також затвердити порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представить колегам проєкт постанови про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг. Він також поставить питання щодо відвідування адміністративних будівель із застосуванням відображення інформації, що міститься в документах, в електронному вигляді.

Учасники засідання розглядатимуть питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад субʼєктів господарювання державного сектору економіки.

Вони також можуть затвердити план заходів на 2020—2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року.

Міністри розглянуть постанову про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обовʼязки.

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Урядовці мають намір погодити законопроєкти, щоб внести їх найближчим часом на розгляд Верховної Ради. Зокрема, щодо змін до закону щодо державного соціального страхування, зміни до Бюджетного, Податкового та Митного кодексів, а також проєкт закону про адміністративну процедуру