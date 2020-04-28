Венедіктова провела онлайн-зустріч із послами "Великої сімки" та ЄС

Генпрокурор Ірина Венедіктова провела онлайн-зустріч з послами країн "Великої сімки" та ЄС.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що генпрокурор поінформувала іноземних партнерів про завдання та цілі, досягнення яких є ключовими у процесі подальшого реформування органів прокуратури України, над якими зараз працює відомство, а також про основні результати роботи Офісу, зокрема щодо стану розслідування в резонансних кримінальних провадженнях.

"Прокуратура діє у рамках закону, неухильно дотримуючись принципу верховенства права. Ми стоїмо на твердій позиції незалежності органу і продовженні курсу його реформування. Нам важлива підтримка продовження якісних трансформацій в прокуратурі з боку міжнародної спільноти", - наголосила Венедіктова.

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Крім того, сторони обговорили можливі перспективні напрями розширення та поглиблення співробітництва.

Керівники дипломатичних представництв привітали продовження реформ та висловили готовність і надалі підтримувати Офіс генерального прокурора на шляху трансформації з метою приведення його роботи у відповідність до світових стандартів.