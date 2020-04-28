Україна і США протидіятимуть спробам РФ використати пандемію для послаблення санкцій – МЗС

Україна і США скоординовано протидіятимуть спробам Росії використати пандемію коронавірусу для послаблення санкційного режиму, запровадженого проти неї за порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомляє пресслужба МЗС.

«Сторони погодилися, що попри існуючі виклики, перед якими постало міжнародне співтовариство, необхідно скоординовано протидіяти спробам Росії використати ситуацію для послаблення санкційного режиму, який було запроваджено проти неї внаслідок порушення територіальної цілісності та суверенітету України», - зазначається у повідомленні.

Єнін висловив вдячність американській стороні за допомогу в контексті протидії пандемії короновірусу й відзначив ефективну взаємодію у справі повернення громадян України та США.

Під час зустрічі обговорено низку актуальних питань розвитку співпраці між Україною та США, включаючи підтримання політичного діалогу та практичну взаємодію у ключових сферах співпраці.

Фото: mfa.gov.ua