Через карантин політичним партіям продовжили термін подання звітів

Національне агентство з питан запобігання корупції подовжило термін подання звітів політичних партій до 22 червня.

Про це повідомляє пресслужба агентства у Telegram.

"До уваги представників політичних партій: через продовження карантинних заходів останній день для подання Звіту за I квартал 2020 року перенесено на 22 червня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, 18 квітня набув чинності Закон № 553-IX, згідно з якими партії мають подати звіт не пізніше ніж на 40-й день після закінчення карантинних заходів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Читайте також: У МОЗ вважають малоймовірною нову хвилю епідемії після карантину

"Наразі уряд встановив закінчення заходів, передбачених карантином, до 11 травня. Таким чином, партії мають подати звітність за I квартал 2020 року до 22 червня", - відмітили у Національному агентстві.

У НАЗК також звернули увагу, що кінцевий термін для подання звіту може бути змінено, якщо заходи, передбачені карантином, будуть продовжені.