З появою нового віцепрем'єра обов'язки його колег будуть перерозподілені - Немчінов

Якщо Верховна Рада призначить в Кабінеті міністрів четвертого віцепрем'єра, обов'язки чинних віцепрем'єрів будуть перерозподілені постановою уряду.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

«Будь-який розподіл обов'язків між віцепрем'єрами визначається постановою Кабінету міністрів України. Зараз усі обов'язки поділені між чинними віцепрем'єрами - паном Федоровим, паном Пристайком, паном Резніковим. Якщо у нас з'явиться четвертий віцепрем'єр-міністр, буде здійснений перерозподіл цих обов'язків. Нова посада буде відповідати за той чи інший напрямок, який буде прописаний у відповідному рішенні КМУ», - пояснив Немчінов.

При цьому він не став коментувати перспективи призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єром з питань реформ, наголосивши, що таке рішення - у компетенції ВР.

«Якщо парламент ухвалить рішення про призначення означеної особи (Саакашвілі – ред.) чи будь-якої іншої особи на цю посаду, тоді це (його обов'язки – ред.) буде визначено», - зауважив міністр Кабміну.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція «Слуга народу») заявив, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Своєю чергою Саакашвілі зазначив, що Президент запропонував йому стати віцепрем'єром з питань реформ, і з цього приводу він уже спілкувався з Прем'єр-міністром. Згодом у коментарі журналістам Саакашвілі уточнив, що на цій посаді Зеленський запропонував йому займатися переговорами з МВФ.